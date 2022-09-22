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Освобождённые из плена россияне рассказали об издевательствах украинских военных

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Освобождённые из плена российские бойцы рассказали об издевательствах со стороны украинских военных.
Освобождённые из плена россияне рассказали об издевательствах украинских военных
  • AFP

Один из российских военных рассказал, что в украинском плену ему угрожали расправой: «Типа горло пеной заливать или цементом».

«Любой не устраивающий их ответ приводил к групповому избиению меня как подушки, избивали табуреткой, толпой, шваброй. Избили даже за то, что сломали об меня табуретку», — поделился он.

Также военный заявил, что украинские военные высказывали извращённые угрозы и издевались над пленными. 

«Тыкали иголкой, проткнули ухо мне, хрящ, нос прокололи, в кожу втыкали», — добавил он.

Другой освобождённый из украинского плена рассказал, что украинцы в первую очередь давили на морально-психологическое состояние российских бойцов.

«Всякие новости из своих пабликов показывали нам. Да вот, говорят, ваша страна плохая, или ещё что-то такое. Много людей [пленных] были — у них синяки в форме V отбиты были, некоторым выжигали Z паяльником», — рассказал российский военный.

Ранее Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с территории Украины возвращены 55 военнослужащих ВС России, Донецкой и Луганской народных республик.

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