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Власти ДНР ведут переговоры о признании республики с семью странами

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Власти Донецкой Народной Республики ведут переговоры с представителями семи стран о признании ДНР, заявила глава МИД республики Наталья Никонорова.
Власти ДНР ведут переговоры о признании республики с семью странами
  • РИА Новости
  • © Ирина Геращенко

«Нами ведутся переговоры. Так, наш посол Ольга Макеева в Москве встречалась с представителями семи стран: это государства Азии, Латинской Америки и Африки», — цитирует Никонорову ДАН.

13 июля Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Луганской Народной Республики, а также Донецкой Народной Республики.

Кроме того, посол Нигерии Абдуллахи Шеху заявил о готовности страны рассмотреть запрос на признание ЛНР и ДНР.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

В разговоре с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем он напомнил о решении международного суда по ситуации в Косове, которое было поддержано международной общественностью. Луганская и Донецкая народные республики стали независимыми по аналогии с этим решением, подчеркнул глава российского государства.

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