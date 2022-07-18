Посол Нигерии Шеху заявил о готовности страны рассмотреть запрос на признание ЛНР и ДНР

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Нигерия готова рассмотреть запрос на признание республик Донбасса в случае, если он поступит, заявил нигерийский посол в России Абдуллахи Шеху.

«Когда мы подойдём к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они (ДНР и ЛНР. — RT) пока не просили нас об этом... Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос», — сказал дипломат РИА Новости.

Ранее Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Луганской Народной Республики, а также Донецкой Народной Республики.

До этого агентство SANA со ссылкой на сирийский МИД сообщило, что Министерство иностранных дел Сирии заявило о решении Дамаска признать независимость ЛНР и ДНР.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

В разговоре с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем он напомнил о решении международного суда по ситуации в Косове, которое было поддержано международной общественностью. Луганская и Донецкая народные республики стали независимыми по аналогии с этим решением, подчеркнул глава российского государства.

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