Экономист Норфилд: Россия и КНР строят ослабляющий Запад мир

Экс-директор банка ABN AMRO по стратегиям внешней торговли кандидат экономических наук Тони Норфилд в интервью YouTube-каналу Dialogue Works выразил мнение, что российская сторона и китайская работают над созданием более справедливой мировой системы, которая приведёт к ослаблению роли Запада.

«Общая картина такова, что они, по сути, создают альтернативный мир», — сказал он.

Норфилд отметил, что в этой системе государства смогут сотрудничать и относиться друг к другу с взаимным уважением.

«А это означает ослабление... мощи Запада», — выразил мнение аналитик.

Он подчеркнул, что в этом процессе Москва и Пекин вовсе необязательно воспринимают западные страны в качестве своего врага — их волнует лишь многополярный мир.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия продолжит работу по формированию многополярного миропорядка.