Экономист Норфилд: Россия и КНР строят ослабляющий Запад мир
«Общая картина такова, что они, по сути, создают альтернативный мир», — сказал он.
Норфилд отметил, что в этой системе государства смогут сотрудничать и относиться друг к другу с взаимным уважением.
«А это означает ослабление... мощи Запада», — выразил мнение аналитик.
Он подчеркнул, что в этом процессе Москва и Пекин вовсе необязательно воспринимают западные страны в качестве своего врага — их волнует лишь многополярный мир.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия продолжит работу по формированию многополярного миропорядка.