В ходе обстрелов Новой Каховки осколки ракеты попали на территорию автошколы

В результате обстрелов Новой Каховки со стороны Вооружённых сил Украины, в том числе из РСЗО HIMARS, осколки ракеты попали на территорию автошколы. Об этом сообщил глава районной военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев.

Леонтьев рассказал, что ВСУ обстреливают объекты гражданской инфраструктуры города Новая Каховка из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Подвергаются постоянным обстрелам территория ГЭС, близлежащие территории, шлюзовой канал страдает, дороги, здания, которые находятся на территории ГЭС. Рынок очень серьёзно пострадал, где никогда не было военных. Одна из ракет не разорвалась, попала во двор жилого дома, HIMARS, она была дезактивирована сапёрами», — цитирует Леонтьева ТАСС.

Глава ВГА также рассказал, что осколки одной ракеты упали на территорию автошколы.

Накануне Вооружённые силы Украины (ВСУ) за день трижды обстреляли Каховскую ГЭС и Новую Каховку в Херсонской области, в результате чего на заводе «Сокол» в центре города возник пожар.