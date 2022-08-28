ВСУ за день трижды обстреляли Каховскую ГЭС и Новую Каховку
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Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев.
«Сегодня были три ракетные атаки. Объекты: ГЭС и город. Обломки и части ракет в центре города, есть повреждения мирных объектов», — цитирует Леонтьева ТАСС.
Кроме того, отдельный удар был нанесён по территории завода «Сокол» в центре города, в результате чего произошло возгорание.
Накануне Вооружённые силы Украины нанесли очередной ракетный удар по городу Новая Каховка.