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ВСУ за день трижды обстреляли Каховскую ГЭС и Новую Каховку

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) за день трижды обстреляли Каховскую ГЭС и Новую Каховку в Херсонской области, в результате чего на заводе «Сокол» в центре города возник пожар.
ВСУ за день трижды обстреляли Каховскую ГЭС и Новую Каховку
  • © AP Photo

Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев.

«Сегодня были три ракетные атаки. Объекты: ГЭС и город. Обломки и части ракет в центре города, есть повреждения мирных объектов», — цитирует Леонтьева ТАСС.

Кроме того, отдельный удар был нанесён по территории завода «Сокол» в центре города, в результате чего произошло возгорание. 

Накануне Вооружённые силы Украины нанесли очередной ракетный удар по городу Новая Каховка.

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