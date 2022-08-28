Вооружённые силы Украины (ВСУ) за день трижды обстреляли Каховскую ГЭС и Новую Каховку в Херсонской области, в результате чего на заводе «Сокол» в центре города возник пожар.

Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев.

«Сегодня были три ракетные атаки. Объекты: ГЭС и город. Обломки и части ракет в центре города, есть повреждения мирных объектов», — цитирует Леонтьева ТАСС.

Кроме того, отдельный удар был нанесён по территории завода «Сокол» в центре города, в результате чего произошло возгорание.

Накануне Вооружённые силы Украины нанесли очередной ракетный удар по городу Новая Каховка.