Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что населению, проживающему в подконтрольных киевским властям регионах, следует перебраться на освобождённые территории Украины.

«Зима близко, а, к примеру, в городе Запорожье, временно подконтрольному режиму (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского, централизованную подачу горячей воды уже отключили, тарифы постоянно растут, поэтому там отопительный сезон очевидно будет сорван», — рассказал он РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что на освобождённых территориях у людей будет доступ к горячей воде и отоплению.

По его информации, в данный момент в Запорожской области строят газопровод, по которому в регион будет поступать газ из России.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей города, что в грядущем отопительном сезоне уровень температуры в домах может быть ниже нормы.