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Кличко призвал жителей Киева подготовиться к грядущему отопительному сезону

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Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию «Бабель» предупредил жителей города, что в грядущем отопительном сезоне уровень температуры в домах может быть ниже нормы.
Кличко призвал жителей Киева подготовиться к грядущему отопительному сезону
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Прошу каждого подготовить тёплую домашнюю одежду, тёплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма +21 °С, а может быть +19 или +18 °С», — заявил Кличко.

Он также добавил, что в Киеве могут быть перебои с электричеством.

В июле сообщалось, что власти Украины обратились к администрации США с просьбой предоставить стране «газовый ленд-лиз» для прохождения отопительного сезона.

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