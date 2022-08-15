Кличко призвал жителей Киева подготовиться к грядущему отопительному сезону
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«Прошу каждого подготовить тёплую домашнюю одежду, тёплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма +21 °С, а может быть +19 или +18 °С», — заявил Кличко.
Он также добавил, что в Киеве могут быть перебои с электричеством.
В июле сообщалось, что власти Украины обратились к администрации США с просьбой предоставить стране «газовый ленд-лиз» для прохождения отопительного сезона.