Власти Украины обратились к США с просьбой организовать «газовый ленд-лиз»

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Власти Украины обратились к администрации США с просьбой предоставить стране «газовый ленд-лиз» для прохождения отопительного сезона. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Власти Украины обратились к США с просьбой организовать «газовый ленд-лиз»
  • globallookpress.com
  • © Christophe Gateau/dpa

«Правительство Украины приняло решение обратиться к правительству Соединённых Штатов Америки о предоставлении нашему государству газового ленд-лиза для стабильного прохождения отопительного сезона», — написал он в Telegram.

Шмыгаль добавил, что украинские власти продолжают подготовку «к сложнейшей зиме в истории» страны.

Ранее обозреватель Politico Джейми Деттмер выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский опасается уступок европейских стран России из-за наступления зимы.

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