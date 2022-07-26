Власти Украины обратились к США с просьбой организовать «газовый ленд-лиз»
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«Правительство Украины приняло решение обратиться к правительству Соединённых Штатов Америки о предоставлении нашему государству газового ленд-лиза для стабильного прохождения отопительного сезона», — написал он в Telegram.
Шмыгаль добавил, что украинские власти продолжают подготовку «к сложнейшей зиме в истории» страны.
Ранее обозреватель Politico Джейми Деттмер выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский опасается уступок европейских стран России из-за наступления зимы.