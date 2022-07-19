Politico: Зеленский опасается, что наступление зимы вынудит Европу пойти на уступки России

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что наступление зимы вынудит европейские страны пойти на уступки российской стороне. Об этом заявил обозреватель Politico Джейми Деттмер.

«Некоторые европейские дипломаты в личных беседах с Зеленским дают понять, что ему следует смягчить критику... А в последние дни несколько европейских лидеров публично подчеркнули, что Украине не пойдёт на пользу, если зимой и без того тяжёлый энергетический кризис станет ещё более жестоким», — заявил он.

После наступления холодов Европа может пойти на уступки России в вопросе санкций и поставок вооружения Украине для обеспечения поставок газа, пояснил Деттмер.

Ранее немецкая газета Die Welt сообщала, что США вместе с главными европейскими союзниками, вероятно, начали секретные консультации по дипломатическому разрешению украинского кризиса.

Британский премьер-министр Борис Джонсон, заявивший о своей отставке, признал, что в мире появляется усталость от темы Украины.