Politico: Зеленский опасается, что наступление зимы вынудит Европу пойти на уступки России

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Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что наступление зимы вынудит европейские страны пойти на уступки российской стороне. Об этом заявил обозреватель Politico Джейми Деттмер.
Politico: Зеленский опасается, что наступление зимы вынудит Европу пойти на уступки России
  • AP

«Некоторые европейские дипломаты в личных беседах с Зеленским дают понять, что ему следует смягчить критику... А в последние дни несколько европейских лидеров публично подчеркнули, что Украине не пойдёт на пользу, если зимой и без того тяжёлый энергетический кризис станет ещё более жестоким», — заявил он.

После наступления холодов Европа может пойти на уступки России в вопросе санкций и поставок вооружения Украине для обеспечения поставок газа, пояснил Деттмер.

Ранее немецкая газета Die Welt сообщала, что США вместе с главными европейскими союзниками, вероятно, начали секретные консультации по дипломатическому разрешению украинского кризиса.

Британский премьер-министр Борис Джонсон, заявивший о своей отставке, признал, что в мире появляется усталость от темы Украины.

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