ТАСС: в ДНР предъявили обвинение в наёмничестве сдавшемуся в плен гражданину Швеции

Короткая ссылка
В Донецкой Народной Республике предъявили обвинение в участии в боевых действиях в составе украинских вооружённых формирований сдавшемуся в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе гражданину Швеции.

«В отношении гражданина Швеции возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение по ст. 430 УК ДНР («Наёмничество»). С обвиняемым ведутся следственные действия», — заявил источник ТАСС в силовых структурах республики.

Имени собеседник агентства не назвал в интересах следствия.

В правоохранительных органах ДНР информацию пока не прокомментировали.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Адвокат наёмника из Марокко Елена Веснина обжаловала смертный приговор, вынесенный её подзащитному в суде ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить