ТАСС: в ДНР предъявили обвинение в наёмничестве сдавшемуся в плен гражданину Швеции
«В отношении гражданина Швеции возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение по ст. 430 УК ДНР («Наёмничество»). С обвиняемым ведутся следственные действия», — заявил источник ТАСС в силовых структурах республики.
Имени собеседник агентства не назвал в интересах следствия.
В правоохранительных органах ДНР информацию пока не прокомментировали.
9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.
Адвокат наёмника из Марокко Елена Веснина обжаловала смертный приговор, вынесенный её подзащитному в суде ДНР.