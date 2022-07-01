Защита приговорённого к смерти наёмника из Марокко обжаловала приговор суда

Адвокат наёмника из Марокко Брагима Саадуна Елена Веснина обжаловала смертный приговор, вынесенный её подзащитному в суде ДНР.

РИА Новости

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