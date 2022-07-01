Защита приговорённого к смерти наёмника из Марокко обжаловала приговор суда
- РИА Новости
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«Да, я подала», — приводит ТАСС её слова.
Отмечается, что жалоба приостанавливает вступление приговора в законную силу.
Ранее отец Саадуна попросил редакцию RT Arabic передать письмо российскому лидеру с просьбой посодействовать помилованию его сына.
9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также Саадуну, которые воевали на стороне Украины.