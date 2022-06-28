Защита британского наёмника Пиннера просит заменить ему смертную казнь на пожизненный срок

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Защита подданного Великобритании Шона Пиннера обжаловала приговор в части применения к нему смертной казни за участие в боевых действиях в ДНР в составе украинских вооружённых формирований в качестве наёмника. Об этом сообщила его адвокат Юлия Церковникова.

«Мы просим (Верховный суд ДНР. — RT) изменить приговор в части применения наказания в отношении моего подзащитного в виде исключительной меры на пожизненное лишение свободы», — цитирует её ТАСС.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Брагиму Саадуну, которые воевали на стороне Украины.

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила о том, что в парламенте ДНР рассматривают возможность отмены смертной казни как высшей меры наказания после трибунала над украинскими военнопленными.

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