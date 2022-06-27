В ДНР допустили возможность отмены смертной казни после трибунала над военнопленными

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила о том, что в парламенте ДНР рассматривают возможность отмены смертной казни как высшей меры наказания после трибунала над украинскими военнопленными.

Об этом она сообщила ТАСС.

«Мы очень надеемся, что к моменту окончания военных действий, к моменту окончания всех трибуналов и судов наконец-то волеизъявление народа Донбасса, ДНР будет услышано на референдуме и мы войдём в состав своей большой Родины — России. Тогда нам как законотворческому органу не придётся отменять смертную казнь в ДНР, а мы уже будем работать и жить в соответствии с УК России», — цитирует Шишкину агентство.

В случае же, если до момента окончания конфликта на Украине ДНР не будет входить в состав России, власти республики будут действовать в соответствии с международными конвенциями, чтобы исключить положение о смертной казни из закона.

Ранее сообщалось о том, что суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.