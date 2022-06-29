Отец осуждённого в ДНР марокканца попросил Путина посодействовать помилованию сына

Короткая ссылка
Отец приговорённого к смертной казни в Донецкой Народной Республике наёмника из Марокко Брагима Саадуна написал российскому президенту Владимиру Путину письмо с просьбой посодействовать помилованию его сына. Он обратился в редакцию RT Arabic с просьбой передать это письмо российскому лидеру.
Отец осуждённого в ДНР марокканца попросил Путина посодействовать помилованию сына
  • РИА Новости

Перевод письма опубликовала в своём Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень надеемся, что Вы поспособствуете помилованию нашего сына и вернёте улыбку и спокойствие в нашу семью», — написал отец марокканского наёмника. 

Он считает, что его сын впутался в боевые действия на Украине «совершенно напрасно».

Также мужчина выразил надежду на «милосердие и мудрость» российского президента, отметив, что Путин «знает об отцовских чувствах не понаслышке».

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы доверяем Вам и всем Вашим решениям. Также мы верим в справедливость правосудия в ДНР, верим политикам этой республики», — подчеркнул отец марокканца.

По его словам, глава ДНР предоставил возможность родным наёмника присутствовать на заседаниях апелляционного суда.

«Это обстоятельство радует всех арабов, которые, как и мы, считают, что наш сын Брагим — жертва манипуляций и промывки сознания неопытных молодых людей», — написал он.

Кроме того, мужчина утверждает, что здоровье его сына ухудшается день ото дня.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Брагиму Саадуну, которые воевали на стороне Украины.

27 июня МИД ДНР удовлетворил запрос Марокко на общение с осуждённым в республике наёмником.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить