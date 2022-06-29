Отец осуждённого в ДНР марокканца попросил Путина посодействовать помилованию сына
- РИА Новости
Перевод письма опубликовала в своём Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень надеемся, что Вы поспособствуете помилованию нашего сына и вернёте улыбку и спокойствие в нашу семью», — написал отец марокканского наёмника.
Он считает, что его сын впутался в боевые действия на Украине «совершенно напрасно».
Также мужчина выразил надежду на «милосердие и мудрость» российского президента, отметив, что Путин «знает об отцовских чувствах не понаслышке».
«Уважаемый Владимир Владимирович, мы доверяем Вам и всем Вашим решениям. Также мы верим в справедливость правосудия в ДНР, верим политикам этой республики», — подчеркнул отец марокканца.
По его словам, глава ДНР предоставил возможность родным наёмника присутствовать на заседаниях апелляционного суда.
«Это обстоятельство радует всех арабов, которые, как и мы, считают, что наш сын Брагим — жертва манипуляций и промывки сознания неопытных молодых людей», — написал он.
Кроме того, мужчина утверждает, что здоровье его сына ухудшается день ото дня.
9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Брагиму Саадуну, которые воевали на стороне Украины.
27 июня МИД ДНР удовлетворил запрос Марокко на общение с осуждённым в республике наёмником.