МИД ДНР удовлетворил запрос Марокко на общение с осуждённым в республике наёмником
- РИА Новости
«От Марокко есть определённые сигналы, движение. Родственники связывались с адвокатами, которые были предоставлены господину Саадуну со стороны Донецкой Народной Республики, в частности был запрос на общение», — цитирует её ТАСС.
9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Брагиму Саадуну, которые воевали на стороне Украины.