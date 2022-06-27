МИД ДНР удовлетворил запрос Марокко на общение с осуждённым в республике наёмником

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Глава МИД ДНР Наталья Никанорова заявила в эфире «России 24», что Марокко направило запрос на общение с осуждённым в Донецкой Народной Республике марокканским наёмником Саадуном Брагимом и он был удовлетворён властями страны.
МИД ДНР удовлетворил запрос Марокко на общение с осуждённым в республике наёмником
  • РИА Новости

«От Марокко есть определённые сигналы, движение. Родственники связывались с адвокатами, которые были предоставлены господину Саадуну со стороны Донецкой Народной Республики, в частности был запрос на общение», — цитирует её ТАСС.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Брагиму Саадуну, которые воевали на стороне Украины.

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