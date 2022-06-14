Глава литовского МИД отреагировал на идею касательно отмены признания Литвы независимой
«Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой для Литвы, и мы воспринимаем все эти угрозы всерьёз», — рассказал он в беседе с Foreign Policy.
Глава литовского МИД отметил, что Литва с особым вниманием относится к инициативе Фёдорова.
«Мы очень серьёзно относимся ко всему, что заявляют в Москве», — подчеркнул он.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с RT прокомментировал внесённый в нижнюю палату законопроект, предлагающий отменить постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года «О признании независимости Литовской Республики».