Глава литовского МИД отреагировал на идею касательно отмены признания Литвы независимой

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова отозвать постановление о признании независимости республики.

«Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой для Литвы, и мы воспринимаем все эти угрозы всерьёз», — рассказал он в беседе с Foreign Policy.

Глава литовского МИД отметил, что Литва с особым вниманием относится к инициативе Фёдорова.

«Мы очень серьёзно относимся ко всему, что заявляют в Москве», — подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с RT прокомментировал внесённый в нижнюю палату законопроект, предлагающий отменить постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года «О признании независимости Литовской Республики».