Депутат Фёдоров объяснил предложение отменить постановление о признании Литвы независимой
- Gettyimages.ru
По его словам, такое решение вызвано реализацией итогов референдума и конституционной реформы, которая определила Россию правопреемницей СССР. Соответственно, это ввело в поле российской юрисдикции вопросы, связанные с нарушениями закона в период СССР, добавил он.
Речь, в частности, идёт, как подчеркнул депутат, о незаконности правового акта, который создал независимое Литовское государство.
«Литва — член НАТО, куда не могут войти субъекты, имеющие неразрешённые территориальные споры… Мы сейчас видим, что НАТО активизировалось в том числе в связи с украинскими делами. Например, оказывается давление на Калининградскую область… Соответственно, должны быть аргументы для правового разговора на уровне НАТО и на уровне Литвы. Конечно, такого рода аргументы — это тот незаконный акт, который создал независимое Литовское государство», — заявил Фёдоров.
По его словам, этот правовой вопрос подаётся Литве для дальнейшего диалога по поводу выстраивания правовых отношений.
Ранее Евгений Фёдоров внёс в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики».
В пояснительной записке депутат отметил, что постановление является незаконным, поскольку документ принят «неконституционным органом» и с нарушением требований ряда статей Конституции СССР.