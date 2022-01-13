«Обещания в кризисной ситуации»: сможет ли Украина достичь энергетической независимости

Энергетическая независимость Украины — один из приоритетов кабмина страны. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Чиновник раскрыл планы украинского правительства на 2022 год, согласно которым Киев намерен работать над интеграцией рынков газа и электроэнергии с ЕС, развивать атомную энергетику и трансформировать угольные регионы. Эксперты скептически оценивают стратегию украинского кабмина. По мнению аналитиков, перечисленные меры или невыполнимы, или ухудшат и без того непростую ситуацию в энергетической сфере страны.

Украинский кабмин на заседании 12 января очертил «приоритеты, важные задачи и проекты на 2022 год». Об этом сообщил в своём Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Основными направлениями развития для нас остаются: трансформация медицины и образования, улучшение социальных стандартов, поддержка спорта и культуры, энергонезависимость, экономическое развитие и масштабные инфраструктурные проекты, цифровизация», — сообщил чиновник.

Особое внимание власти Украины намерены уделить энергетике. Как отметил Шмыгаль, энергонезависимость страны является «неизменным приоритетом» правительства.

«Среди наших задач на 2022 год: интеграция рынков газа и электроэнергии с рынками ЕС, развитие атомной генерации (строительство новых блоков АЭС и диверсификация поставок ядерного топлива), наращивание добычи собственных энергоресурсов и трансформация угольных регионов», — добавил он.

Угольный коллапс

Напомним, в текущем отопительном сезоне Украина столкнулась с ощутимым дефицитом топлива. К примеру, 4 января из-за отсутствия топлива были отключены 23 блока и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,85 ГВт.

Подобные перебои наблюдаются давно. По данным «Укрэнерго», в середине ноября 2021 года отсутствие топлива стало причиной простоя 23 блоков тепловых электростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) общей мощностью 7,85 ГВт.

ТЭС в Киевской области

AP

© Sergei Chuzavkov

При этом Украина располагает значительными запасами угля. Однако в результате конфликта в Донбассе Киев лишился доступа к большинству шахт, расположенных в регионе. В итоге начиная с лета 2014 года в стране начались перебои с поставками угля. Проблем добавила общая изношенность шахтного фонда Украины. И если раньше правительство регулярно дотировало убыточные угольные предприятия, то теперь, согласно требованиям МВФ, государство должно избавиться от нерентабельных шахт.

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Чтобы поддержать энергетику на плаву, украинские власти до 2017 года прибегали к закупкам топлива у самопровозглашённых республик Донбасса. Однако затем произошел полный разрыв экономических связей с востоком страны — Киев начал импортировать уголь из других стран.

Поставки угля из Донбасса нынешние власти Украины вообще рассматривают как преступление. Так, в декабре 2021 года экс-президенту страны Петру Порошенко было предъявлено подозрение в государственной измене за организацию «преступной схемы» поставок угля с «временно оккупированных территорий». По данным Госбюро расследований Украины Порошенко, который сейчас является лидером партии «Европейская солидарность», якобы использовал свои полномочия для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и способствовал подписанию контрактов на поставку угля с территорий Донбасса.

«Стадия истощения»





Испытывая нехватку твёрдого топлива, в декабре 2021 года украинское Минэнерго заявило о планах перевести часть ТЭС и ТЭЦ на природный газ вместо угля.

Впрочем, запасы газа на Украине тоже невелики — на начало 2022 года они составляли только 13,5 млрд куб. м. Для сравнения, в начале прошлого года объёмы голубого топлива в украинских подземных газохранилищах составляли 23,5 млрд куб. м газа.

До евромайдана Украина закупала природный газ у России. В конце 2013 года Москва и Киев в очередной раз договорились о поставках российского топлива на Украину по льготным тарифам. Стороны условились, что скидка будет определяться в начале каждого нового квартала. Но в 2014 году Киев нарушил условия договора — Москва в ответ отказалась от системы скидок.

Денис Шмыгаль

AFP

© Sergei SUPINSKY

В 2015 году украинские власти прекратили прямой импорт газа из России. Вместо этого тот же российский газ Киев стал закупать через европейских посредников по схеме виртуального реверса.

Как напомнил в беседе с RT эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, несмотря на заявления об отказе от российского газа, на практике Украина на протяжении последних лет продолжает покупать топливо российской добычи.

«Так что никакой реальной интеграции с европейским рынком, о котором говорят в украинском кабмине, не произойдёт. Что касается планов по наращиванию собственной добычи газа, то украинские угольные месторождения уже находятся в стадии естественного истощения, они разрабатываются чуть ли не с 30—40-х годов прошлого века. Поэтому собственная добыча только снижается», — пояснил эксперт.

Похожие проблемы переживает и угольная отрасль, добавил Юшков. Как отметил эксперт, Украина не может увеличить добычу угля.

«Даже неясно, что в правительстве Украины имеют в виду, когда говорят о трансформации угольных регионов», — отметил эксперт.

Политолог, экономист Александр Дудчак в комментарии RT пояснил, что хотя на подконтрольных Киеву территориях Донбасса есть угольные шахты, уголь антрацитовых сортов добывается лишь на территории самопровозглашённых республик.

«И этот сорт угля, очень важный для украинской экономики, Киев теперь вынужден импортировать. При этом до недавнего времени львиную долю украинского угольного импорта составляли поставки из России. По сути, Украина использует не только российский газ, но и российский уголь, несмотря на все заявления о разрыве отношений с РФ», — отметил эксперт.

«Политика деиндустриализации»

В конце 2021 года Владимир Зеленский выступил перед гражданами страны с успокоительной речью, пообещав, что государство никого не оставит без тепла и света. После чего добавил, что «государство подготовило атомную энергетику».

Хотя для Киева приоритетом для страны является строительство новых энергоблоков, на деле выработка повышается за счёт активной эксплуатации старых АЭС советской постройки.

Запорожская АЭС

РИА Новости

© Фалин

Так, если в 2013 году на атомные станции приходилось примерно 43% от всей вырабатываемой в стране электроэнергии, то в 2016 году доля АЭС составляла уже 52,4%.

В декабре 2021 года этот показатель достиг 60%, об этом сообщили в НАЭК «Энергоатом». Прирост был связан с подключением к сети после ремонта второго энергоблока Запорожской АЭС.

При этом в Киеве до сих пор надеются в будущем не только построить новые АЭС, но и с 2027 года начать обеспечивать атомные электростанции собственным топливом. Соответствующие планы были закреплены в стратегии развития урановой промышленности, которую кабмин Украины утвердил в конце 2021 года. Впрочем, эксперты сомневаются в том, что планам украинских властей суждено сбыться.

«У Киева просто нет денег на строительство новых АЭС. Например, сейчас нужно вывести из эксплуатации два старых энергоблока на Ровенской АЭС. Это стоит относительно небольших денег, но даже таких средств у Украины нет. По сути, страна не может справиться даже с теми АЭС, которые действуют на её территории. Часть из них уже выработали свой ресурс, но у властей страны нет средств на их закрытие», — пояснил Игорь Юшков.

По мнению эксперта, под обещаниями украинского правительства нет реальной почвы.

«Власти вынуждены давать какие-то обещания населению в кризисной ситуации. Но пока неясно даже, как Украина завершит текущий отопительный сезон. Правительство просто пытается такими анонсами успокоить народ», — считает Юшков.

Угольная шахта в Донецкой области

РИА Новости

© Сергей Аверин

Похожей точки зрения придерживается и Александр Дудчак. По мнению эксперта, говоря об энергетической независимости Украины, политики лукавят — скорее, речь идёт о том, что, разорвав связи с Россией, страна попадёт в полную зависимость от западных партнёров.

«Руководители Украины всё ставят с ног на голову. Но население давно этим заявлениям не верит, уже многим ясно, что под предлогом стремления к «независимости» от России правительство Украины проводит политику по деиндустриализации страны», — подытожил Александр Дудчак.