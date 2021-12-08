На Украине доля атомной генерации в производстве электроэнергии возросла до 60%

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Доля атомной генерации в производстве электроэнергии на Украине возросла до 60%. Об этом сообщили в НАЭК «Энергоатом».
На Украине доля атомной генерации в производстве электроэнергии возросла до 60%
  • © energoatom.com.ua

«Производство электроэнергии отечественными атомными станциями за последнюю неделю увеличилось на 4% (до 2000,5 млн кВт∙ч). Следовательно, доля АЭС в покрытии погрузки по сравнению с предыдущей неделей увеличилась с 58 до 60%», — заявила пресс-служба.

Рост генерации АЭС произошёл благодаря досрочному подключению после ремонта к сети 30 ноября второго энергоблока Запорожской АЭС.

6 декабря в Министерстве энергетики Украины заявили, что запасы угля на украинских государственных тепловых электростанциях компании «Центрэнерго» не достигают минимально необходимого уровня.

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