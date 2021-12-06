На государственных ТЭС Украины запасы угля не достигают минимально необходимого уровня

Запасы угля на украинских государственных тепловых электростанциях компании «Центрэнерго» не достигают минимально необходимого уровня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Министерства энергетики Украины.

«Ни на одной из государственных ТЭС фактический запас угля не достигает минимально необходимого уровня. Суммарно на трёх ТЭС государственной компании «Центрэнерго» находится 123,2 тыс. т при минимально допустимых 227,6 тыс. т», — сообщает ведомство.

Наиболее критическая ситуация сложилась на Углегорской ТЭС, там запасы угля составляют 21 тыс. т при минимально допустимых 77,6 тыс. т.

23 ноября лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украине не хватает 2,5 млн т угля и около 3 млрд куб. м газа, для того чтобы преодолеть энергетический кризис.