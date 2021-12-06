На государственных ТЭС Украины запасы угля не достигают минимально необходимого уровня
- Reuters
«Ни на одной из государственных ТЭС фактический запас угля не достигает минимально необходимого уровня. Суммарно на трёх ТЭС государственной компании «Центрэнерго» находится 123,2 тыс. т при минимально допустимых 227,6 тыс. т», — сообщает ведомство.
Наиболее критическая ситуация сложилась на Углегорской ТЭС, там запасы угля составляют 21 тыс. т при минимально допустимых 77,6 тыс. т.
23 ноября лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украине не хватает 2,5 млн т угля и около 3 млрд куб. м газа, для того чтобы преодолеть энергетический кризис.