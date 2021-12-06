На государственных ТЭС Украины запасы угля не достигают минимально необходимого уровня

Короткая ссылка
Запасы угля на украинских государственных тепловых электростанциях компании «Центрэнерго» не достигают минимально необходимого уровня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Министерства энергетики Украины.
На государственных ТЭС Украины запасы угля не достигают минимально необходимого уровня
  • Reuters

«Ни на одной из государственных ТЭС фактический запас угля не достигает минимально необходимого уровня. Суммарно на трёх ТЭС государственной компании «Центрэнерго» находится 123,2 тыс. т при минимально допустимых 227,6 тыс. т», — сообщает ведомство.

Наиболее критическая ситуация сложилась на Углегорской ТЭС, там запасы угля составляют 21 тыс. т при минимально допустимых 77,6 тыс. т.

23 ноября лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украине не хватает 2,5 млн т угля и около 3 млрд куб. м газа, для того чтобы преодолеть энергетический кризис.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить