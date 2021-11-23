Тимошенко заявила, что Украине не хватает 2,5 млн тонн угля и около 3 млрд кубометров газа

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Украине не хватает 2,5 млн тонн угля и около 3 млрд кубометров газа, для того чтобы преодолеть энергетический кризис, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Тимошенко заявила, что Украине не хватает 2,5 млн тонн угля и около 3 млрд кубометров газа
  • AP

«В энергетической сфере Украины сложилась чрезвычайная ситуация. На отопительный сезон дефицит угля составляет минимум 2,5 млн тонн, дефицит газа — не менее 3 млрд кубов», — приводит слова Тимошенко пресс-служба партии.

По её словам, на складах остаётся 350 тыс. тонн угля, этого хватит максимум до третьей декады декабря.

Она отметила, что властям необходимо ввести «энергетическое чрезвычайное положение».

Тимошенко добавила, что правительство также должно проинвентаризировать деньги, которые есть на счёте «Нафтогаза», и выкупить 3 млрд кубометров газа, которые находятся в газовых хранилищах и принадлежат частным собственникам, по договорной цене.

Ранее украинская сторона выразила желание продлить контракт с российским «Газпромом» на транзит газа на 15 лет.

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