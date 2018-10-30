«Денонсация ничего не принесёт»: почему МИД Украины выступил против разрыва соглашения с Россией по Азовскому морю

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что разрыв договора с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива лишь создаст новые проблемы. Это уже не первый призыв не денонсировать соглашение. Эксперты отмечают, что украинскому руководству следует прислушаться к мнению профессионалов и отказаться от такого шага. По словам аналитиков, разрыв договора создаст правовой вакуум и Киев может потерять право осуществлять судоходство и рыболовство в этом регионе.

В украинском МИД высказались против разрыва договора с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. Замглавы внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль пояснила, что Киев от денонсации только проиграет.

«Денонсация договора по Азовскому морю ничего не принесёт, а только создаст новые проблемы», — заявила Зеркаль в интервью ICTV.

Чому Україна не денонсує договір з РФ по Азову https://t.co/f6JLEfyBfK — Факти на ICTV (@ICTV_Fakty) October 30, 2018

По мнению украинского чиновника, разрыв договорённостей может спровоцировать новый территориальный спор. Кроме того, по оценке Зеркаль, настаивая на денонсации, Киев лишь подтверждает «позицию россиян относительно того, что это соглашение действует».

В Раде также звучат голоса в поддержку позиции МИД. Член фракции «Блок Петра Порошенко» Вадим Денисенко заявил, что денонсировать договор о совместном использовании Азовского моря «де-факто невозможно». По его словам, в случае разрыва соглашения Киев «в европейских судах и в своих дальнейших действиях на дипломатическом и юридическом фронте сам себя загонит в тупик».

«Привлечь внимание Европы»

По оценке заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, непрекращающаяся полемика вокруг Азовского моря на Украине связана с попыткой вовлечь во внутренние дела двух государств третью сторону.

«Отношения между Россией и Украиной по Азовскому морю регулируются действующими соглашениями и по большому счёту не требуют участия посторонних сил. Все они разрешаются в соответствии с действующим договором, но для того, чтобы создать новую зону конфликта, а также привлечь внимание Европы и в целом мирового сообщества к украинским проблемам, начались разговоры, дискуссии о статусе Азовского моря», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Он также напомнил, что Азовское море является внутренним водным объектом двух государств. Если одна из сторон выйдет из договора, то «возникнет ситуация правого вакуума: не будет документа, который регулирует отношения между государствами».

Десантный корабль «Азов» Черноморского флота проходит под аркой Крымского моста.

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Отметим, что договор между Москвой и Киевом о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. Документ закрепляет юридически тот факт, что данная водная территория является исторически внутренними водами России и Украины, обозначает границы обеих стран, закрепляет свободу судоходства некоммерческих кораблей двух государств, а также правила вхождения в акваторию судов третьих стран. Кроме того, соглашение определяет способ разрешения споров по толкованию договора — подобные ситуации должны решаться путём консультаций и переговоров.

«Трезвая мысль»

Профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта, со своей стороны, отметил, что уже не раз звучали призывы разорвать договор об Азовском море. Однако, по его словам, если Киев пойдёт на такой шаг, то «с рациональной и международно-правовой точек зрения» он просто потеряет свои полномочия в этом регионе.

«Россия сохраняет существующие по данному морю полномочия, а Украина их теряет. В связи с этим Украина утрачивает возможность (в разумных масштабах) вести рыболовство и осуществлять судоходство, и очень многое повисает в воздухе», — подчеркнул Юрий Почта.

Керченский пролив

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Таким образом, МИД Украины, высказываясь против разрыва договорённостей с Россией, пытается вести разумную политику. Во внешнеполитическом ведомстве, по оценке эксперта, хотят избежать обострения отношений с Москвой.

«На Украине есть и разумные, и безумные головы. К счастью, в МИД появились люди, способные высказать такую трезвую мысль. Делается это (призывы к разрыву договора. — RT) для обострения отношений с Россией и провоцирования конфликта. Для привлечения Евросоюза, НАТО, американцев... Это доведение натовцев до всех границ России, попытка взять под свой контроль Чёрное и Азовское моря», — заключил политолог.

При этом в Брюсселе, который Киев пытается вовлечь в эту игру, не хотели бы обострения ситуации в Азовском море. Так, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что милитаризация Азовского моря может привести к дестабилизации ситуации в Черноморском регионе.

Тем не менее Киев последовательно продолжает свою политику. Во вторник стало известно, что Порошенко намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ходе её визита на Украину ситуацию в Азовском море.

Нарастание напряжения

Ситуация вокруг Азовского моря обострилась в начале 2018 года. В марте украинские службы задержали российский траулер «Норд», выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам».

Также по теме «Скверно разыгранный спектакль»: почему Европа обеспокоилась судьбой Азовского моря Европарламент принял резолюцию, осуждающую «действия России» в Азовском море и Керченском проливе. Авторы документа считают, что...

Позже в Херсоне был задержан российский танкер «Механик Погодин». В Москве назвали действия Киева незаконными, был усилен пограничный досмотр в российской части Азова. Украина заявила об ущемлении её прав и призвала ЕС и НАТО ввести новые санкции в отношении России из-за действий в Азовском море. В конце октября Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю.

12 октября глава украинского государства подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе».

Россия, со своей стороны, отмечает, что разрыв договорённостей по Азовскому морю в первую очередь негативно отразится на украинской стороне. В частности, такое заявление сделал зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.