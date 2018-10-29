Москалькова рассказала о переговорах с украинским омбудсменом
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«Российские рыбаки с судна «Норд» до настоящего времени не допускаются домой с марта месяца. Я сейчас занимаюсь этим вопросом. Переговоры с Денисовой, моей коллегой, к сожалению, не дали никаких результатов, поскольку этот вопрос постоянно политизируется», — цитирует РИА Новости Москалькову.
В начале октября на Украине в суд передано дело против капитана судна «Норд».
30 августа стало известно, что прокуратура завершила досудебное расследование дела в отношении капитана российского рыболовецкого судна «Норд».