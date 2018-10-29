Москалькова рассказала о переговорах с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что переговоры с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой о возвращении российских рыбаков с судна «Норд» не дали результатов.

«Российские рыбаки с судна «Норд» до настоящего времени не допускаются домой с марта месяца. Я сейчас занимаюсь этим вопросом. Переговоры с Денисовой, моей коллегой, к сожалению, не дали никаких результатов, поскольку этот вопрос постоянно политизируется», — цитирует РИА Новости Москалькову.

В начале октября на Украине в суд передано дело против капитана судна «Норд».

30 августа стало известно, что прокуратура завершила досудебное расследование дела в отношении капитана российского рыболовецкого судна «Норд».