Москалькова рассказала о переговорах с украинским омбудсменом

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что переговоры с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой о возвращении российских рыбаков с судна «Норд» не дали результатов.
Москалькова рассказала о переговорах с украинским омбудсменом
  • © Государственная пограничная служба Украины

«Российские рыбаки с судна «Норд» до настоящего времени не допускаются домой с марта месяца. Я сейчас занимаюсь этим вопросом. Переговоры с Денисовой, моей коллегой, к сожалению, не дали никаких результатов, поскольку этот вопрос постоянно политизируется», — цитирует РИА Новости Москалькову.

В начале октября на Украине в суд передано дело против капитана судна «Норд».

30 августа стало известно, что прокуратура завершила досудебное расследование дела в отношении капитана российского рыболовецкого судна «Норд».

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