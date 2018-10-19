Украина выставит на аукцион изъятое российское судно «Норд»

Российское судно «Норд», ранее изъятое украинской стороной, будет выставлено на аукцион. Об этом говорится в заявлении офиса украинского омбудсмена.

«Судно «Норд» было передано агентству АРМА для продажи на аукционе», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, права на собственность моряков судна были соблюдены. Утверждается, что были описаны личные вещи экипажа и составлен соответствующий акт.

19 октября Украина изъяла российское судно «Норд».

Как стало известно, его передали Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В Совете Федерации подвергли критике действия украинской стороны.