Украина выставит на аукцион изъятое российское судно «Норд»

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Российское судно «Норд», ранее изъятое украинской стороной, будет выставлено на аукцион. Об этом говорится в заявлении офиса украинского омбудсмена.
Украина выставит на аукцион изъятое российское судно «Норд»
  • © Государственная пограничная служба Украины

«Судно «Норд» было передано агентству АРМА для продажи на аукционе», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, права на собственность моряков судна были соблюдены. Утверждается, что были описаны личные вещи экипажа и составлен соответствующий акт.

19 октября Украина изъяла российское судно «Норд».

Как стало известно, его передали Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). 

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