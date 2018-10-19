Украина выставит на аукцион изъятое российское судно «Норд»
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«Судно «Норд» было передано агентству АРМА для продажи на аукционе», — говорится в сообщении в Facebook.
Как отмечается, права на собственность моряков судна были соблюдены. Утверждается, что были описаны личные вещи экипажа и составлен соответствующий акт.
19 октября Украина изъяла российское судно «Норд».
Как стало известно, его передали Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
В Совете Федерации подвергли критике действия украинской стороны.