Украина изъяла задержанное российское судно «Норд»
- © Государственная пограничная служба Украины
«Вещественное доказательство в уголовном производстве — судно «Норд» — передано Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что это необходимо для сохранения бюджетных средств, которые выделены на содержание судна в порту «Бердянск».
Ранее в Киевский апелляционный суд был направлен обвинительный акт против капитана судна «Норд» Владимира Горбенко.
25 марта украинская сторона задержала рыболовецкое судно под российским флагом в Азовском море.