Украина изъяла задержанное российское судно «Норд»

Российское судно «Норд» передано Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом заявили в пресс-службе «прокуратуры Автономной Республики Крым».

«Вещественное доказательство в уголовном производстве — судно «Норд» — передано Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что это необходимо для сохранения бюджетных средств, которые выделены на содержание судна в порту «Бердянск».

Ранее в Киевский апелляционный суд был направлен обвинительный акт против капитана судна «Норд» Владимира Горбенко.

25 марта украинская сторона задержала рыболовецкое судно под российским флагом в Азовском море.