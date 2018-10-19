Украина изъяла задержанное российское судно «Норд»

Короткая ссылка
Российское судно «Норд» передано Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом заявили в пресс-службе «прокуратуры Автономной Республики Крым».
Украина изъяла задержанное российское судно «Норд»
  • © Государственная пограничная служба Украины

«Вещественное доказательство в уголовном производстве — судно «Норд» — передано Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что это необходимо для сохранения бюджетных средств, которые выделены на содержание судна в порту «Бердянск».

Ранее в Киевский апелляционный суд был направлен обвинительный акт против капитана судна «Норд» Владимира Горбенко. 

25 марта украинская сторона задержала рыболовецкое судно под российским флагом в Азовском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить