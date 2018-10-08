На Украине в суд передано дело против капитана судна «Норд»

Прокуратура так называемой Автономной Республики Крым направила в Киевский апелляционный суд обвинительный акт против капитана судна «Норд» Владимира Горбенко. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Установлено, что капитан судна СЧС «Норд» (бортовой номер М-13-0057) умышленно, в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё, неоднократно на указанном судне осуществлял вход в закрытый морской порт «Керчь» временно оккупированной территории полуострова Крым и выход из него с целью нанесения вреда интересам Украины, а именно незаконного рыбного промысла», — говорится в сообщении.

30 августа стало известно, что прокуратура завершила досудебное расследование дела в отношении капитана российского рыболовецкого судна «Норд».

В начале сентября украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала о направленном российской коллеге Татьяне Москальковой ответе по поводу моряков российского судна «Норд». Как отметила Денисова, она ещё на прошлой неделе сообщила Москальковой о невозможности обмена моряками.