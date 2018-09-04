Денисова рассказала, что направила Москальковой ответ по поводу моряков судна «Норд»

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала о направленном российской коллеге Татьяне Москальковой ответе по поводу моряков российского судна «Норд».

Как отметила Денисова, она ещё на прошлой неделе сообщила Москальковой о невозможности обмена моряков, сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы Денисовой, украинский обмудсмен подчеркнула, что моряки судна «Норд» являются гражданами Украины, как и члены экипажа судна «ЯМК-0041».

«Именно поэтому я не могу обсуждать с омбудсменом России обмен одних граждан Украины на других граждан Украины. Ещё в пятницу я направила официальные письма в офис уполномоченного по правам человека в России, в которых подробно объясняла свою позицию», — заявила она.

По словам украинского омбудсмена, моряки «Норда» не являются задержанными и могут выехать с территории страны на основании паспорта гражданина Украины, в то время как члены экипажа судна «ЯМК-0041», находящиеся в Крыму, «ограничены в праве на свободу передвижения и выезда на материковую часть Украины, поскольку у них нет паспортов».

Ранее Москалькова заявила об отсутствии прогресса в вопросе возвращения на родину экипажа «Норда».

В августе российский Уполномоченный по правам человека в беседе с ФАН рассказала о разговоре с Денисовой о ситуации с моряками России и Украины.

В конце марта украинские пограничники марта задержали судно «Норд» в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, однако Киев считает их украинскими гражданами. 

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