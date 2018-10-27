Эксперт прокомментировал заявление украинского капитана о «возвращении» Азовского моря

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с ФАН прокомментировал заявление капитана первого ранга ВМС Украины Евгения Лупакова о том, что для «возвращения своей части» Азовского моря Киеву следует предпринимать более радикальные действия.

«Главным врагом Украины, который наносит ущерб всем её интересам, является она сама», — сказал Джаралла.

По его словам, если в Киеве и решат расторгнуть морской договор с Москвой, то навредят в первую очередь самим себе.

Эксперт также отметил, что многие заявления Украины связаны с предвыборной гонкой.

В сентябре Джаралла в беседе с Nation News прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о намерении Киева увеличить военное присутствие в Азовском море.