Эксперт прокомментировал заявление украинского капитана о «возвращении» Азовского моря

Короткая ссылка
Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с ФАН прокомментировал заявление капитана первого ранга ВМС Украины Евгения Лупакова о том, что для «возвращения своей части» Азовского моря Киеву следует предпринимать более радикальные действия.
Эксперт прокомментировал заявление украинского капитана о «возвращении» Азовского моря
  • @theministryofdefence.ua
  • Facebook

«Главным врагом Украины, который наносит ущерб всем её интересам, является она сама», — сказал Джаралла.

По его словам, если в Киеве и решат расторгнуть морской договор с Москвой, то навредят в первую очередь самим себе.

Эксперт также отметил, что многие заявления Украины связаны с предвыборной гонкой.

В сентябре Джаралла в беседе с Nation News прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о намерении Киева увеличить военное присутствие в Азовском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить