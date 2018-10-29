Украина рассчитывает на введение санкций ЕС и США против портов России

Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает на введение санкций со стороны ЕС и США в отношении российских черноморских портов из-за ситуации в Азовском море. Об этом заявил глава ведомства Владимир Омелян.

Как заявил министр в кулуарах первой торговой миссии США на Украине, он рассчитывает, что «следующим этапом реакции будет введение санкций в отношении российских черноморских портов».

«Я считаю, что это абсолютно адекватная мера, которая заставит российскую власть ещё раз задуматься, сколько стоит оккупация, сколько стоят военные действия», — цитирует Интерфакс-Украина Омеляна.

По его словам, судовладельцы, как украинские, так и иностранные, «теряют от $15 тыс. до $50 тыс. в сутки из-за простоя судов».

Летом Омелял заявлял, что Украина ведёт переговоры с Западом о введении санкций против черноморских портов России.

В Государственной думе подчеркнули, что подобные инициативы Киева носят абсолютно неразумный характер.

Бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов тоже прокомментировал НСН заявление украинской стороны.

25 октября Европарламент принял резолюцию, призывающую предусмотреть возможность ужесточения санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.