Суд перенёс рассмотрение дела «Механика Погодина» на 24 октября

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Херсонский окружной административный суд Украины перенёс на 24 октября рассмотрение иска владельца заблокированного в порту Херсона танкера «Механик Погодин» к управлению Госпогранслужбы Украины и капитану порта.
Суд перенёс рассмотрение дела «Механика Погодина» на 24 октября
  • © Судоходная компания «В.Ф. Танкер»

Как заявили в пресс-службе компании «В.Ф. Танкер», судья принял решение отложить дело в связи «с непредставлением ответчиками запрошенных документов, которые необходимы для оценки обстоятельств дела».

«К делу не были приложены письма Службы безопасности Украины, на которые ссылается Азово-Черноморское региональное управление погранслужбы Украины и которые запрещают выход танкера «Механик Погодин» из акватории порта Херсон», — говорится в сообщении.

Как отмечается, второй ответчик по делу — капитан Херсонского морского порта — на заседание не явился, представителей с его стороны также не было.

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