Суд перенёс рассмотрение дела «Механика Погодина» на 24 октября
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Как заявили в пресс-службе компании «В.Ф. Танкер», судья принял решение отложить дело в связи «с непредставлением ответчиками запрошенных документов, которые необходимы для оценки обстоятельств дела».
«К делу не были приложены письма Службы безопасности Украины, на которые ссылается Азово-Черноморское региональное управление погранслужбы Украины и которые запрещают выход танкера «Механик Погодин» из акватории порта Херсон», — говорится в сообщении.
Как отмечается, второй ответчик по делу — капитан Херсонского морского порта — на заседание не явился, представителей с его стороны также не было.
Ранее все члены экипажа российского судна «Механик Погодин» вернулись в Россию.
21 сентября капитан танкера Михаил Замятин рассказал ФАН подробности задержания на Украине.