Порошенко намерен обсудить с Меркель в Киеве ситуацию в Азовском море

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Украинский лидер Пётр Порошенко намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ходе её визита на Украину вопросы сотрудничества, а также ситуацию в Азовском море и в Донбассе. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.
Порошенко намерен обсудить с Меркель в Киеве ситуацию в Азовском море
  • © Bernd von Jutrczenka
  • globallookpress.com

Как отмечается, стороны обсудят «актуальные вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего конкретные шаги с целью дальнейшего укрепления» партнёрства двух стран.

«Важное внимание в ходе переговоров будет уделено ситуации в Донбассе, в оккупированном Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе», — говорится в сообщении.

Ожидается, что лидеры затронут тему «европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также укрепления энергетической безопасности Украины и ЕС как неотъемлемого компонента европейской и мировой системы безопасности».

«Речь пойдёт об укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ФРГ, а также усилении практической поддержки со стороны ФРГ процесса реформ на Украине», — подчёркивается в сообщении.

Ранее на Украине заявили, что рассчитывают на введение санкций ЕС и США в отношении российских черноморских портов из-за ситуации в Азовском море. 

Ангела Меркель прибудет в Киев 1 ноября.

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