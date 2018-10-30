Порошенко намерен обсудить с Меркель в Киеве ситуацию в Азовском море

Украинский лидер Пётр Порошенко намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ходе её визита на Украину вопросы сотрудничества, а также ситуацию в Азовском море и в Донбассе. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается, стороны обсудят «актуальные вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего конкретные шаги с целью дальнейшего укрепления» партнёрства двух стран.

«Важное внимание в ходе переговоров будет уделено ситуации в Донбассе, в оккупированном Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе», — говорится в сообщении.

Ожидается, что лидеры затронут тему «европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также укрепления энергетической безопасности Украины и ЕС как неотъемлемого компонента европейской и мировой системы безопасности».

«Речь пойдёт об укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ФРГ, а также усилении практической поддержки со стороны ФРГ процесса реформ на Украине», — подчёркивается в сообщении.

Ранее на Украине заявили, что рассчитывают на введение санкций ЕС и США в отношении российских черноморских портов из-за ситуации в Азовском море.

Ангела Меркель прибудет в Киев 1 ноября.