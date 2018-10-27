В Госдуме назвали «фантазиями» план Украины по «возвращению» Азовского моря
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- РИА Новости
В частности, им было предложено проведение в украинской зоне ответственности учений ракетно-артиллерийских войск совместно с НАТО.
«Всё это фантазии, очередной шаг, направленный на то, чтобы создать даже в рамках информационного пространства некое напряжение. Кроме того, попытка понравиться западным спонсорам своей недружественной внешнеполитической стратегией по отношению к нашему государству», — сказал он.
Швыткин также указал на то, что если предложение Лупакова расторгнуть договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря когда-нибудь будет реализовано, то в первую очередь это «отразится негативно на украинской стороне».
«Данные шаги не ведут к нормализации взаимоотношений, выстраиванию конструктивного диалога между двумя государствами, а, наоборот, ведут к конфронтации и усилению напряжённости вблизи наших границ», — подчеркнул парламентарий.