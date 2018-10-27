В Госдуме назвали «фантазиями» план Украины по «возвращению» Азовского моря

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Марианна Чурсина
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление капитана первого ранга ВМС Украины Евгения Лупакова, рассказавшего о том, как украинской стороне «вернуть свою часть» Азовского моря.
В Госдуме назвали «фантазиями» план Украины по «возвращению» Азовского моря
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

В частности, им было предложено проведение в украинской зоне ответственности учений ракетно-артиллерийских войск совместно с НАТО.

«Всё это фантазии, очередной шаг, направленный на то, чтобы создать даже в рамках информационного пространства некое напряжение. Кроме того, попытка понравиться западным спонсорам своей недружественной внешнеполитической стратегией по отношению к нашему государству», — сказал он.

Швыткин также указал на то, что если предложение Лупакова расторгнуть договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря когда-нибудь будет реализовано, то в первую очередь это «отразится негативно на украинской стороне».

«Данные шаги не ведут к нормализации взаимоотношений, выстраиванию конструктивного диалога между двумя государствами, а, наоборот, ведут к конфронтации и усилению напряжённости вблизи наших границ», — подчеркнул парламентарий. 

Ранее на Украине рассказали, как «вернуть» Азовское море.

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