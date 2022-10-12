«Что-то исправлено, что-то ещё предстоит наладить»: в Кремле опровергли новую волну частичной мобилизации в России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в России нет никакой новой волны в рамках частичной мобилизации. При этом он добавил, что в процессе призыва резервистов в ряды ВС РФ «что-то ещё предстоит наладить». Ранее в Курской области заявили о переходе ко второму этапу мобилизации, а в Ростовской области приступили к исполнению «нового мобилизационного задания». Проведение частичной мобилизации в РФ стартовало 21 сентября.

В России нет никакой новой волны частичной мобилизации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакой новой волны нет, здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду», — сказал Песков.

При этом он констатировал, что процесс проведения частичной мобилизации сопровождается недочётами: «Меры принимаются по ходу при проведении частичной мобилизации. Конечно, что-то исправлено, что-то ещё предстоит наладить».

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что регион получил «новое мобилизационное задание» и приступил к его исполнению. Позднее военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров заявил, что никаких волн в рамках частичной мобилизации не существует. При этом правительство Курской области сообщило о переходе ко второму этапу мобилизации.

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21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. 4 октября сообщалось, что более 200 тыс. мобилизованных прибыли в Вооружённые силы РФ. 11 октября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход подготовки прибывших на службу граждан на полигонах Западного военного округа.

Заявление Столтенберга

Пресс-секретарь российского лидера также прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России в конфликте на Украине станет поражением Североатлантического альянса.

«Можно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать слова Столтенберга признанием в том, что НАТО воюет на стороне Украины.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал «выскочек из НАТО» и «престарелых руководителей вашингтонского обкома» хоть изредка включать свои «размягчившиеся мозги». Он подчеркнул, что заявление Столтенберга стало подтверждением участия НАТО в войне против России.

Цели СВО

Цели специальной военной операции в поддержку Донбасса остаются прежними и не изменились с 24 февраля, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. По его словам, денацификация и демилитаризация Украины также остаются среди целей СВО.

«Актуальность этих целей только повышается на фоне действий украинского режима», — добавил Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля также прокомментировал намерение стран G7 рассмотреть способы использования российских активов для восстановления Украины.

«Фактически речь идёт о неприкрытых попытках обсуждать возможность легализации ранее совершённого воровства. Глупо говорить, наверное, что это противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам международного права. Это просто чисто бандитизм международный. Очень печально, что подобные темы попадают в повестку дня таких форумов», — заметил он.

«Разговор» Путина и Маска

В Кремле опровергли публикации американских СМИ о том, что Владимир Путин обсуждал ситуацию на Украине с Илоном Маском.

«Нет, это неправда», — сказал Дмитрий Песков.

При этом он заметил, что примерно полтора года назад у Путина состоялся телефонный разговор с Маском.

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11 октября портал Vice опубликовал заявление американского политолога Яна Бреммера, который рассказал о том, что Илон Маск якобы общался с Владимиром Путиным прежде чем опубликовать в соцсетях свой «мирный план» для Украины. Сам Бреммер ссылался, что это ему рассказал Маск.

Позднее один из самых богатых людей мира опроверг эту информацию, сообщив, что разговаривал с Путиным всего однажды, это было 18 месяцев назад, а диалог шёл о космосе.

Переговоры с президентом ОАЭ

Владимир Путин в ходе состоявшейся накануне встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном обсудил ситуацию на Украине, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, Эмираты играют важную роль в процессе обмена пленными между Москвой и Киевом.

«Достаточно подробно информировал президент Путин своего коллегу из Эмиратов о положении дел на Запорожской АЭС, потому что эмиратская сторона неоднократно высказывала свою обеспокоенность в связи с потенциальной опасностью, которая кроется там в связи с продолжающимися обстрелами», — отметил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, в целом между главами государств состоялись весьма субстантивные переговоры, в ходе которых также обсуждались двусторонние отношения. Песков также добавил, что российская сторона ничего не хотела продемонстрировать фактом проведения данной встречи.

Комментируя накидывание Путиным пальто на плечи президента ОАЭ, официальный представитель Кремля заявил: «Здесь определённые жесты внимания, которые полностью отражают обоюдный настрой руководителей».