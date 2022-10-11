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Маск не видит смысла в подключении к урегулированию между Россией и Украиной

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не видит смысла в подключении к урегулированию между Россией и Украиной.
Маск не видит смысла в подключении к урегулированию между Россией и Украиной
  • AP

«Не имеет смысла», — приводит РИА Новости ответ Маска на вопрос одного из пользователей Twitter, не хочет ли он поговорить с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним мирный план.

По его словам, сейчас у требований России и Украины нет точек соприкосновения.

Ранее Маск заявил, что люди, проживающие на востоке Украины, предпочитают Россию. Он также предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины, согласно которому Крым остаётся в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах ещё раз проводятся референдумы под наблюдением ООН.

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