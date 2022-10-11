Маск заявил, что не обсуждал с Путиным мирный план по Украине

Предприниматель Илон Маск заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным план мирного урегулирования на Украине.

«Нет, это не так. Я разговаривал с Путиным только однажды, примерно 18 месяцев назад», — приводит ТАСС пост Маска в Twitter.

По его словам, темой разговора был космос.

Ранее Маск заявил, что люди, проживающие на востоке Украины, предпочитают Россию. Он также предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины, согласно которому Крым остаётся в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах ещё раз проводятся референдумы под наблюдением ООН.

Также турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что установление «самого худшего мира» на Украине будет лучше «продолжения войны».