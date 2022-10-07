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Маск напомнил, что он «фанат Украины, но не третьей мировой войны»

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Американский предприниматель Илон Маск, продолжая дискуссию в Twitter об урегулировании украинского кризиса, подчеркнул, что, хоть он и является «фанатом Украины», он не поддерживает начало третьей мировой войны.
Маск напомнил, что он «фанат Украины, но не третьей мировой войны»
  • Legion-Media

Так он отреагировал на сообщение в Twitter издания Kyiv Post, авторы которого призвали его перестать предлагать варианты разрешения ситуации.

«Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны», — написал в ответ Маск.

Ранее Маск заявил, что люди, проживающие на востоке Украины, предпочитают Россию. Он также предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины, согласно которому Крым остаётся в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах ещё раз проводятся референдумы под наблюдением ООН.

Также турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что установление «самого худшего мира» на Украине будет лучше «продолжения войны».

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