Военком Ростовской области: никаких волн частичной мобилизации не существует

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров заявил, что никаких волн в рамках частичной мобилизации не существует. Заявление Егорова опубликовало информационное агентство «Дон».

Егоров заявил, что с 21 сентября, согласно указу президента, проходят мероприятия по призыву в рамках частичной мобилизации 300 тыс. граждан, пребывающих в запасе.

Он добавил, что сейчас Ростовская область продолжает призывать граждан по специальностям, в которых нуждаются ВС России.

«Я хотел бы напомнить, что никаких волн не существует», — сказал Егоров.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион получил новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили.

Также власти Курской области заявили, что в области завершился первый этап частичной мобилизации, регион перешёл ко второму этапу.