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В Курской области начался второй этап частичной мобилизации

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В Курской области завершился первый этап частичной мобилизации, регион перешёл ко второму этапу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
В Курской области начался второй этап частичной мобилизации
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«Первый этап мобилизации полностью выполнен. Регион приступил ко второму этапу», — говорится в сообщении.

Также Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили.

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