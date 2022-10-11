В Курской области начался второй этап частичной мобилизации
В Курской области завершился первый этап частичной мобилизации, регион перешёл ко второму этапу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
- globallookpress.com
- © Zamir Usmanov
«Первый этап мобилизации полностью выполнен. Регион приступил ко второму этапу», — говорится в сообщении.
Также Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»