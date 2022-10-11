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Губернатор Ростовской области сообщил, что регион получил новое мобилизационное задание

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Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Губернатор Ростовской области сообщил, что регион получил новое мобилизационное задание
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии», — написал он в Telegram.

Голубев уточнил, что за соблюдением всех процедур будут, в частности, следить представители военной и областной прокуратуры.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных военнослужащих на полигонах Западного военного округа. Он поручил сосредоточиться на занятиях под руководством офицеров с боевым опытом, принимавших участие в специальной военной операции.

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