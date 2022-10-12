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Краснов заявил о жёстких мерах в отношении спекулирующих на нужных мобилизуемым товарах

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Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что Генпрокуратура и ФАС примут жёсткие меры в отношении спекулирующих на необходимых мобилизуемым товарах.
Краснов заявил о жёстких мерах в отношении спекулирующих на нужных мобилизуемым товарах
  • РИА Новости

В интервью РИА Новости Краснов сообщил, что из-за резкого скачка цен на военное обмундирование он поручил провести проверку в сфере торговли совместно с ФАС.

Он пояснил, что в отношении спекулянтов будут приняты жёсткие меры, так как мобилизованные граждане не должны покупать себе всё необходимое для участия в спецоперации «втридорога».

Краснов также рассказал о выявленных в ходе частичной мобилизации проблемах.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации. В ходе обращения к гражданам глава государства отметил, что это решение принято для обеспечения безопасности народа России и людей на освобождённых территориях.

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