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В G7 намерены изучить возможность восстановления Украины за счёт российских активов

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Страны G7 намереваются рассмотреть способы использования российских активов для восстановления Украины.
В G7 намерены изучить возможность восстановления Украины за счёт российских активов
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление «семёрки».

Отмечается, что сильнее всего наступления мира желает именно Украина.

Ранее сообщалось, что страны G7 не предложили конкретных шагов для помощи Украине на фоне массированных ударов.

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