Bloomberg: страны G7 не предложили конкретных мер помощи Киеву на фоне обстрелов

Запад не предложил конкретных шагов для помощи Украине на фоне массированных ударов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления G7.

«Страны не предложили каких-либо конкретных мер... или оружия», — говорится в материале.

При этом отмечается, что Запад пообещал предоставлять Киеву финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую помощь «столько, сколько потребуется».

Утром 10 октября Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Как сообщило Минобороны, армия России 11 октября продолжила нанесение массированного удара по объектам военного управления и системы энергетики Украины, все назначенные объекты были поражены.

Как отметил российский президент Владимир Путин, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории России, ответ Москвы будет жёстким.