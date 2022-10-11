Bloomberg: страны G7 не предложили конкретных мер помощи Киеву на фоне обстрелов
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«Страны не предложили каких-либо конкретных мер... или оружия», — говорится в материале.
При этом отмечается, что Запад пообещал предоставлять Киеву финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую помощь «столько, сколько потребуется».
Утром 10 октября Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.
Как сообщило Минобороны, армия России 11 октября продолжила нанесение массированного удара по объектам военного управления и системы энергетики Украины, все назначенные объекты были поражены.
Как отметил российский президент Владимир Путин, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории России, ответ Москвы будет жёстким.