Армия России 11 октября продолжила нанесение массированного удара по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщило российское Министерство обороны. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.

Об этом заявило оборонное ведомство в новой сводке.

«Сегодня Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины», — говорится в заявлении.

Утром 10 октября Вооружённые силы России также нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Как отметил российский президент Владимир Путин, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории России, ответ Москвы будет жёстким.