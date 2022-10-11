ВС России продолжили наносить удары по объектам военного управления и энергетики Украины
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом заявило оборонное ведомство в новой сводке.
«Сегодня Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины», — говорится в заявлении.
Утром 10 октября Вооружённые силы России также нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.
Как отметил российский президент Владимир Путин, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории России, ответ Москвы будет жёстким.