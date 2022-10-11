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ВС России продолжили наносить удары по объектам военного управления и энергетики Украины

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Армия России 11 октября продолжила нанесение массированного удара по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщило российское Министерство обороны. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.
ВС России продолжили наносить удары по объектам военного управления и энергетики Украины
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом заявило оборонное ведомство в новой сводке.

«Сегодня Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины», — говорится в заявлении.

Утром 10 октября Вооружённые силы России также нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Как отметил российский президент Владимир Путин, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории России, ответ Москвы будет жёстким.

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