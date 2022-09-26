Обстрелы и провокации: как Киев пытается помешать проведению референдумов на освобождённых территориях

ВСУ продолжают массированные обстрелы территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, где идёт голосование за их присоединение к России. Боевики наносят удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, устраивают провокации. Однако, по словам организаторов референдумов, агрессивные действия националистов лишь подталкивают жителей Донбасса к более активному голосованию. По мнению экспертов, своими огневыми атаками и провокациями киевский режим ещё больше убеждает людей на освобождённых территориях в верности выбранного пути.

Украинские националисты продолжают вести массированные обстрелы территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, где идёт голосование за вхождение в состав России. ВСУ наносят удары по мирным городам и посёлкам, жилым домам и гражданской инфраструктуре, устраивают провокации и организуют теракты, в том числе с использованием диверсионно-разведывательных групп.

25 сентября Министерство госбезопасности (МГБ) ДНР сообщило, что была вскрыта агентурная сеть Службы внешней разведки Украины, которая готовила террористические акты в период проведения референдума о воссоединении с Россией. Об этом рассказали в штабе теробороны республики.

В тот же день появилась информация от МГБ ЛНР, согласно которой украинские спецслужбы планировали перед голосованием отравить высокопоставленное должностное лицо республики, чтобы спровоцировать дестабилизацию обстановки и дезорганизацию органов власти. Однако теракт был предотвращён. В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные «на пресечение противоправной деятельности иностранных спецслужб».

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Между тем, по данным источника РИА Новости в силовых структурах РФ, российские силовики обезвредили в Херсонской области группу украинских наводчиков, которые передавали СБУ данные о передвижении ВС России, а также перевозили оружие и диверсантов.

В свою очередь, глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко сообщила журналистам, что украинские провокаторы публикуют в соцсетях адреса участковых комиссий референдума в ЛНР и призывают ВСУ их обстреливать.

«Открыто в украинских пабликах призывают бомбить, наносить удары по участкам… Я не исключаю наличия на территории республики каких-то украинских провокационных групп, диверсантов, которые следят за работой наших комиссий», — отметила Кравченко.

Однако, по её словам, обстрелы националистов лишь подталкивают жителей республики ещё более активно голосовать на референдуме о вхождении в состав России.

«Украина, наверное, не понимает этого, но это влияет таким образом, что ещё больше избирателей идут и голосуют, потому что устали от этого — от обстрелов. Это (референдум. — RT) действительно надежда на то, что нас защитят», — заявила глава ЦИК ЛНР.

Непрекращающиеся огневые атаки

Помимо планирования терактов и организации провокаций, Киев продолжает наносить массированные удары по мирному населению освобождённых территорий.

Так, в Запорожской области в ночь на 25 сентября ВСУ открыли огонь по автомобильному мосту на въезде в Энергодар, сообщает городская администрация. А с утра из-за массированных огневых ударов националистов один из избирательных участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение.

Кроме того, по данным СК РФ, на объекте энергетической инфраструктуры в Мелитополе была совершена попытка диверсии.

«На электроподстанции сработало самодельное взрывное устройство, в результате произошло возгорание, которое сотрудники оперативно потушили», — отметили в ведомстве.

В Следственном комитете РФ также сообщили, что военные СБУ устроили взрыв возле здания администрации в центре Бердянска. А через несколько часов, по словам председателя движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимира Рогова, в городе прозвучал второй взрыв.

Неспокойно и в Херсонской области. Ночью украинские войска обстреливали Новую Каховку, а утром в Херсоне ВСУ нанесли ракетный удар из американской РСЗО HIMARS по гостинице, в которой разместились в том числе журналисты RT.

Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы в Херсоне, где проживали российские журналисты

РИА Новости

Съёмочная группа телеканала не пострадала, но в результате ракетного удара погиб известный политический деятель, журналист и экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. В местной администрации подчеркнули, что это был спланированный террористический акт, ответственность за который несёт военно-политическое руководство Украины.

«Подчёркиваем, что здание не использовалось в военных целях, внутри находились только журналисты и персонал гостиницы — мирные и безоружные люди», — говорится в сообщении горадминистрации.

Продолжаются атаки и на ЛНР. В результате удара украинских военных по городу Алчевску с использованием РСЗО HIMARS были повреждены четыре многоквартирных дома, а также центр матери и ребёнка.

Как сообщил журналистам министр МЧС ЛНР Евгений Кацавалов, из-за обстрелов ВСУ личный состав ведомства переведён на усиленный режим работы.

«Самое главное — это обеспечение безопасности людей, которые делают свой выбор», — подчеркнул Кацавалов.

Под обстрелами по-прежнему находится и ДНР. Как сообщает штаб теробороны республики, ВСУ продолжают обстреливать объекты электроснабжения, «чтобы создать в Донбассе гуманитарную катастрофу».

«В результате ударов остаются обесточенными промышленные предприятия, социальные объекты и бытовые абоненты», — говорится в сообщении штаба.

Кроме того, украинские военные обстреляли посёлок под Горловкой. Как сообщил мэр города Иван Приходько, «во время исполнения своих обязанностей» в результате обстрела был ранен член участковой избирательной комиссии.

Но, несмотря на непрекращающиеся обстрелы ВСУ, жители города продолжают активно голосовать на референдуме, заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, который посетил Донецк.

«Нет сомнений: чем ближе завершение референдума, тем ожесточённее будут действовать наши враги, пытаясь сеять панику и смерть. Однако всё это бесполезно: обстрелы, напротив, лишь укрепляют жителей ДНР в их решимости вернуться домой, в Россию!» — написал он в своём Telegram-канале.

«От агрессии Киева может спасти только РФ»

Как отметил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, несмотря на постоянную риторику о желании вернуть эти регионы, украинский режим своими их уже не считает.

«Президент Украины Владимир Зеленский может говорить что угодно, но свою территорию не обстреливают. И в ЛДНР это понимают, как и в соседних районах, где также проходит голосование по присоединению к России. Жителей этих республик и областей от агрессии Киева может спасти только РФ, которая способна обеспечить спокойствие и безопасность», — заявил эксперт в беседе с RT.

Местная жительница на выездном голосовании в Луганской республиканской клинической больнице на референдуме о вступлении Луганской Народной Республики в состав России

РИА Новости

© Валерий Мельников

По мнению Межевича, несмотря на попытки Киева помешать проведению референдумов, население ЛДНР и соседних областей «сделало свой выбор и от него не откажется».

«Зеленский обстрелами HIMARS каждый день убеждает людей на освобождённых территориях, что они приняли верное решение — войти в состав России. Президент Украины своими агрессивными и бесчеловечными действиями подталкивает людей, буквально говорит: все, кто ещё не пришёл на референдум, — побыстрее приходите», — сказал аналитик.

Политолог Александр Дудчак также считает, что из-за непрекращающихся массированных обстрелов население освобождённых территорий «ещё больше отворачивается от киевской власти и ненавидит её».

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«Зеленский хочет сильнее запугать жителей ЛДНР и приграничных районов, которые желают стать частью России. Зеленскому глубоко плевать на то, как его воспринимают на этих территориях. У него совершенно другие задачи, поставленные Вашингтоном: в частности, растянуть процесс боевых действий, в ходе которых ВСУ ставят под удар миллионы местных жителей», — отметил эксперт в разговоре с RT.

При этом Дудчак констатирует, что международное сообщество закрывает глаза на убийства мирных жителей Донбасса и других освобождённых территорий.

«Запад угрожает России трибуналом за защиту этих людей. Но трибунала заслуживает не РФ, а киевский режим и глава Белого дома Джо Байден, накачивающий Украину оружием, которым ВСУ убивают мирных граждан», — заявил аналитик.

Обстрелами освобождённых территорий Киев лишь «убеждает людей в верности выбранного пути», уверен Дудчак.

«В ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, где идёт голосование за вхождение в состав России, абсолютное большинство выступает за то, чтобы не иметь ничего общего с Украиной и стать частью России», — заключил эксперт.