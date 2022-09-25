В ДНР вскрыли готовившую теракты на референдумах агентурную сеть СВР Украины
- РИА Новости
Об этом сообщили в штабе территориальной обороны республики.
«МГБ ДНР вскрыло агентурную сеть СВР Украины, которая готовила теракты в период проведения референдума о воссоединении с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Рубежном избиратели были вынуждены голосовать на референдуме о вхождении в состав России в бомбоубежище из-за обстрела со стороны ВСУ.
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска усилили интенсивность обстрелов Новой Каховки в дни референдума о вхождении региона в состав России.