военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ДНР вскрыли готовившую теракты на референдумах агентурную сеть СВР Украины

Короткая ссылка
Министерство госбезопасности ДНР вскрыло агентурную сеть Службы внешней разведки (СВР) Украины, которая готовила теракты на референдуме по вхождению в Россию.
В ДНР вскрыли готовившую теракты на референдумах агентурную сеть СВР Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщили в штабе территориальной обороны республики.

«МГБ ДНР вскрыло агентурную сеть СВР Украины, которая готовила теракты в период проведения референдума о воссоединении с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Рубежном избиратели были вынуждены голосовать на референдуме о вхождении в состав России в бомбоубежище из-за обстрела со стороны ВСУ.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска усилили интенсивность обстрелов Новой Каховки в дни референдума о вхождении региона в состав России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить