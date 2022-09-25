В ДНР вскрыли готовившую теракты на референдумах агентурную сеть СВР Украины

Министерство госбезопасности ДНР вскрыло агентурную сеть Службы внешней разведки (СВР) Украины, которая готовила теракты на референдуме по вхождению в Россию.

Об этом сообщили в штабе территориальной обороны республики.

«МГБ ДНР вскрыло агентурную сеть СВР Украины, которая готовила теракты в период проведения референдума о воссоединении с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Рубежном избиратели были вынуждены голосовать на референдуме о вхождении в состав России в бомбоубежище из-за обстрела со стороны ВСУ.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска усилили интенсивность обстрелов Новой Каховки в дни референдума о вхождении региона в состав России.