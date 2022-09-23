Избиратели из Рубежного голосовали на референдуме в бомбоубежище из-за обстрела ВСУ

В Рубежном избиратели были вынуждены голосовать на референдуме о вхождении в состав России в бомбоубежище из-за обстрела со стороны ВСУ, заявила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

«Когда проходило голосование в городе Рубежное, начался обстрел со стороны Украины и нашим избирателям предложили просто спуститься в бомбоубежище... Избиратели изъявили желание спуститься в бомбоубежище и продолжить голосование там», — цитирует её ТАСС.

Также сообщалось, что украинские войска обстреляли Горловку из «Градов».

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.

Явка избирателей на референдуме в ЛНР на 20:00 мск составила 21,97%. Всего проголосовали в республике 298 900 человек.