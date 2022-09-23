Избиратели из Рубежного голосовали на референдуме в бомбоубежище из-за обстрела ВСУ
- РИА Новости
«Когда проходило голосование в городе Рубежное, начался обстрел со стороны Украины и нашим избирателям предложили просто спуститься в бомбоубежище... Избиратели изъявили желание спуститься в бомбоубежище и продолжить голосование там», — цитирует её ТАСС.
Также сообщалось, что украинские войска обстреляли Горловку из «Градов».
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.
Явка избирателей на референдуме в ЛНР на 20:00 мск составила 21,97%. Всего проголосовали в республике 298 900 человек.