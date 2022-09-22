«Домой мы хотим — этим всё сказано»: как проходит подготовка к референдумам в Донбассе и на освобождённых территориях

В республиках Донбасса и на освобождённых территориях Украины идёт подготовка к референдумам по вопросу вступления в состав России. Москва ранее пообещала обеспечить безопасность народного голосования. В ДНР близится к завершению процесс приведения законодательства республики в соответствие с российскими правовыми нормами. В ЛНР и на освобождённых территориях готовятся бюллетени для предстоящего референдума. Между тем в ЕС угрожают Москве новыми санкциями за поддержку референдумов. Эксперты придерживаются мнения, что на процесс волеизъявления никакие западные меры повлиять не могут, а сами участники голосования вряд ли слышали заявления из Брюсселя.

Власти республик Донбасса и освобождённых территорий продолжают подготовку к референдумам по вопросу вступления в состав России.

О планах провести эту процедуру руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей заявили во вторник, 20 сентября. Этому решению предшествовали обращения общественных советов этих регионов с инициативой немедленно приступить к голосованию о вхождении в состав РФ.

В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин выступил в поддержку этой инициативы. Глава государства отметил, что Россия сделает всё, чтобы обеспечить безопасность народного волеизъявления.

Между тем в ДНР заявили, что процесс приведения законодательства республики в соответствие с правовыми нормами Российской Федерации находится на завершающей стадии. Как полагает председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка, республика при сохранении своего статуса сможет быстро адаптироваться в составе РФ.

«Новый статус означал бы, что снова нужно начинать с нуля, а это прежде всего время для нового запуска работы государственного аппарата. В статусе республики мы сможем адаптироваться практически молниеносно, что исключит проволочки для нормального функционирования региона», — цитирует его Донецкое агентство новостей (ДАН).

Центральная избирательная комиссия ДНР 21 сентября сообщила об утверждении формы бюллетеня для проведения референдума. Сообщается, что бюллетень будет иметь две степени защиты от подделки.

Как сообщает ДАН, ЦИК ДНР также утвердила использование в ходе голосования сейф-пакетов.

«Это новшество нашей избирательной практики — использование сейф-пакетов. Это позволяет обеспечить безопасность избирательной документации, бюллетеней. Исключает доступ третьих лиц к документам», — цитирует ДАН главу ЦИК республики Владимира Высоцкого.

По его словам, сейф-пакеты будут использоваться при голосовании на придомовых территориях. Отмечается, что при принятии этого решения использовался российский опыт.

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В Луганской Народной Республике тем временем сообщили, что бюллетени для голосования по вопросу вхождения в состав России отпечатаны в полном объёме, на это потребовалось два дня.

«В бюллетене всего лишь один вопрос на русском языке: «Вы за вхождение Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?» И два варианта ответа: «Да» и «Нет», — заявил ТАСС представитель типографии.

В свою очередь, в Херсонской области в соответствии с составленным списком избирателей подготовлено 750 тыс. бюллетеней для голосования по вопросу вхождения региона в состав РФ. В избирательной комиссии также отметили, что готовы провести придомовое голосование в отдельных частях региона.

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«Мы готовы организовать референдум полностью на всей территории Херсонской области, в том числе отдалённые районы мы будем покрывать придомовым голосованием», — цитирует РИА Новости председателя избирательной комиссии Херсонской области Марину Захарову. Она также уточнила, что в бюллетене будет один вопрос.

«Вопрос бюллетеня будет звучать так, это будет один вопрос, я подчеркну: «Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образование Херсонской областью самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?» — пояснила Захарова.

Отмечается, что формулировка вопроса «была определена в соответствии со всеми нормами международного права, в том числе в соответствии с Уставом ООН и Всеобщей декларацией прав человека».

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий вечером 21 сентября опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность вхождения региона в состав РФ, если жители области выскажутся в пользу такого исхода.

По его словам, жители Запорожской области в полной мере ощутили на себе последствия взаимодействия с киевским режимом.

«Это и обстрелы гражданского населения, террористические акты в отношении представителей власти, отключение нас от газоснабжения, постоянные провокации на территории Запорожской АЭС, которые ставят весь мир под угрозу ядерной катастрофы. Всё это ясно свидетельствует о том, что киевский режим сделал свой кровавый выбор, а жители Запорожья стали для него чужими», — сказал он.

Ранее RT пообщался с жителями республик Донбасса и освобождённых территорий. Жители придерживаются мнения, что будущее их регионов предполагает объединение с Россией.

«Домой мы хотим. Давно уже хотим, с 2014 года. Вот и всё. Этим всё сказано», — сказала RT жительница Мелитополя.

Жители освобождённых территорий — о предстоящем референдуме

«Будущего с Украиной у нас уже нет. Они нас убивают», — сказала собеседница RT в Донецке.

«Мы ждали этого решения с 2014 года. Ждали, верили, и сомнений у нас относительно того, что это свершится, мы вернёмся домой, не было», — сказал житель Луганска.

Между тем на фоне подготовки к референдумам страны Запада угрожают России введением новых санкций. Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Москву в нарушении гуманитарного права.

«Россия, её политическое руководство и все вовлечённые в организацию референдумов, а также в другие нарушения международного права и международного гуманитарного права на Украине будут привлечены к ответу, и дополнительные ограничительные меры против России будут представлены максимально быстро в координации с нашими партнёрами», — приводит РИА Новости слова Борреля.

Комментируя слова европейского дипломата, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа усомнился в том, что очередные санкции из Европы способны оказать влияние на Россию.

«Я не знаю, что ещё они (в ЕС. — RT) выдумают. Но этот процесс будет идти дальше. Это, естественно, никак не отразится на проведении референдума. Я также не представляю, как это может отразиться на экономике. Может быть, они запретят дополнительные поставки какого-то сырья к себе в страну. Но в итоге это только ухудшит их ситуацию», — сказал депутат в беседе с RT.

В свою очередь, политолог Александр Дудчак отметил, что на сами референдумы перспектива введения новых санкций повлиять не может. По мнению эксперта, участники волеизъявления вряд ли знакомы с заявлением Борреля.

«Это вообще никоим образом не повлияет. Я думаю, большинство людей, которые будут на референдуме, даже не подозревают о заявлении Борреля. Им не до того сейчас, у них есть более серьёзные проблемы, в том числе создаваемые террористическим украинским государством», — сказал политолог в беседе с RT.