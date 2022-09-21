В Херсонской области из-за референдума отменят занятия в школах
- Gettyimages.ru
- © Jonathan Kirn
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Херсонской области.
«В целях проведения референдума... принял решение об установлении каникул в образовательных учреждениях», — говорится в заявлении.
Каникулы во всех государственных бюджетных образовательных учреждениях общего и среднего профессионального образования Херсонской области устанавливаются с 22 по 28 сентября.
Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что голосование по вопросу вхождения области в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября.