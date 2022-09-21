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В Херсонской области из-за референдума отменят занятия в школах

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В Херсонской области с 22 по 28 сентября отменяются занятия во всех государственных школах и колледжах на период проведения референдума по вхождению в состав России.
В Херсонской области из-за референдума отменят занятия в школах
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Kirn

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Херсонской области.

«В целях проведения референдума... принял решение об установлении каникул в образовательных учреждениях», — говорится в заявлении.

Каникулы во всех государственных бюджетных образовательных учреждениях общего и среднего профессионального образования Херсонской области устанавливаются с 22 по 28 сентября.

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что голосование по вопросу вхождения области в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября.

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