В ходе пресс-конференции председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова заявила о готовности властей региона к провокациям ВСУ во время голосования по вопросу вхождения в состав России.

«Безопасность наших избирателей и членов избирательных комиссий — это приоритетное направление нашей работы, избирательных комиссий, военно-гражданской администрации, силовых структур. Этому уделено особое внимание», — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что власти региона готовы к провокациям киевского режима.

«Понятно, что в их бессильной злобе они будут пытаться сорвать этот процесс, но ещё раз повторю: мы делаем максимально возможное, чтобы минимизировать данные факты», — сказала она.

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что голосование по вопросу вхождения области в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября.